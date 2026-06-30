Yaz Yıldırım'dan eve gelen kuaförün hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, eve gelen kuaför Derya Gündoğdu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

İDDİALARI YALANLADI

Yaz Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Yıldırım, evde böyle bir olayın yaşanmadığını kendisinin de bir ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Beni çok sayıda kişi aradığı ve mesaj attığı için bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur. Ve olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir. Bazı haberlerde olayın bizim evimizde yaşanmış gibi aktarılması nedeniyle bunu açıklamak istedim. Teşekkür ederim.

NE OLMUŞTU?

Habertürk'te yer alan haberde Yaz Yıldırım'a manikür ve pedikür yapmak için eve gelen kuaför Derya Gündoğdu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Polis ekiplerinin ölüm nedenini tespit etmek için soruşturma başlattığı öne sürüldü.