Vlahovic neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı: Madde madde saydı

Beşiktaş’ın bu yaz transfer ettiği Sırp golcü Dusan Vlahovic, ülkesi Sırbistan’da yayın yapan Mozzart Sport'a açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takıma gelerek doğru bir karar verdiğini belirten golcü oyuncu, Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade etti.

‘’GÖRDÜKLERİM GERÇEKTEN HOŞUMA GİTTİ’’

İstanbul’a dair izlemini aktaran Vlahovic, “İzlenimlerim olağanüstü. Yani, havaalanındaki ve stadyumdaki karşılamadan bahsediyorum. Çok memnun kaldım ve çok mutluyum. Şehre gelince, çok fazla şey görme fırsatım olmadı. Otelden antrenmana veya tesislerde stadyuma kadar olan kısmı gördüm. Ama gördüklerim gerçekten hoşuma gitti. Sonuçta şehir hakkında söylenecek bir şey yok, burası büyük bir şehir, bir metropol ve umarım her şey olması gerektiği gibi olur.” ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadyumu’nda yapılan imza töreni hakkında ise, “Evet, bu alışılmadık bir durumdu ve çok tuhaftı. Tuhaf derken, taraftarlarda böyle bir coşku ve mutluluk yaratabileceğimi hayal bile edemezdim. Bundan çok mutluyum. Tutkulu olduklarını, futbolu çok sevdiklerini ve her şeyi kalplerine çok yakın tuttuklarını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Onlar futbol için yaşıyorlar, kulüpleri, oyuncuları onlar için kelimenin tam anlamıyla her şey demek ve bu gerçekten olağanüstüydü.” dedi.

‘’AMACIM BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYON OLMAK’’

Beşiktaş’taki hedeflerinden bahseden golcü oyuncu, “Hedefler her zaman en yüksektir. Ben de her zaman en yüksek hedeflere sahip olmak için çabalıyorum. Elbette kolay olmayacak. Rakiplerimiz arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon var. Kimseyi unutmamak gerek ama bence bu üç takım, bizimle birlikte, şampiyonluk için en büyük adaylar. Elbette kolay olmayacak ama benim hedefim ve amacım Beşiktaş ile şampiyon olmak.” şeklinde konuştu.

‘’KOLAY BİR LİG DEĞİL’’

Ligi izlediğini aktaran Vlahovic, “Lig'i biliyorum, izledim, her şey gibi takip ettim. Elbette daha önce de iyi oyuncular vardı, ama bence önceki yıllarda daha da yüksek bir seviyeye çıktı. Dört büyük takım var ve diğer maçların kolay olduğu düşünülse de hiç de öyle değil. Diğer takımların da birçok iyi oyuncusu var, kolay bir lig değil.” yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ’I NEDEN TERCİH ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Transfer sürecinden bahseden 26 yaşındaki yıldız, “Her şeyden önce beni transfer etmek için gösterdikleri istek etkiledi. Bütün yaz benimle iletişime geçmeye çalıştılar, yaz boyunca beni getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ve bunu gerçekten çok sevdim çünkü genel olarak hayatta, en çok istendiğiniz yere gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş başkanı ve sportif direktörü Belgrad'a geldiler, yedi veya on gün kaldılar, görüşmeler yaptık. Yani, her şeyden önce istekleri, hırsları ve projeleri etkili oldu. Ve tabii ki, çok iyi tanıdığım, Fiorentina'da birlikte çalıştığım teknik direktör Vincenzo Italiano, belki de en önemlisi de bu oldu.” dedi.

‘’EN İYİ KARARI VERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM’’

İtalya Serie A ekibi Juventus’tan ayrıldıktan sonra birçok kulüp ile görüşme yaptığını söyleyen Vlahovic, "Birçok kulüple çok görüşme yaptım. Kaçınılmazdı, çünkü serbest oyuncuydum. Sözleşmem sona ermişti ve her kulüp, tabiri caizse beni kadrosuna katmaya çalıştı. Dediğim gibi, birçok kulüple görüştüm ancak daha önce belirttiğim nedenlerden dolayı Beşiktaş'ı seçtim ve bence bu doğru karardı. Transfer dönemi çok hareketli oluyor ve her gün bir şey oluyor. Ertesi gün tamamen farklı bir şey. Uzun süre düşündüm, çok sabırlı oldum ve sonunda kariyerim için şu anda en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Zaman gösterecek, ama ben öyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

VINCENZO ITALIANO İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmeden de bahseden yıldız golcü, “Beşiktaş'a gelir gelmez hemen görüştük. Beni aradı ve konuştuk, çünkü bu yıllar boyunca iletişim halindeydik. Fiorentina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca gerçekten mükemmel bir iş birliğimiz oldu ve sonrasında da çok sık konuştuk. Beşiktaş'a geleceğini, bunun kendi kararı olduğunu, ciddi bir projesi ve büyük istekleri olduğunu söylemek için beni aradı.

Sanırım Haziran ayıydı. Ondan sonra muhtemelen kulüpteki insanlarla konuştu, getirme arzusunu dile getirdi ve ben de onunla tekrar çalışmak istediğimi söyledim. Çünkü benden ne beklediğini, forvetlerden ne beklediğini biliyorum ve takımlarının her zaman çok fazla gol attığını biliyorum. Sonuçta Fiorentina ile İtalyan Kupası'nı kazandı ve kariyerinin bu noktasında mükemmel bir iş çıkardığını düşünüyorum.” dedi.