Vincenzo Italiano: Daha fazla atabilirdik

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın sözleri şu şekilde:

Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Böyle bir derbide kazanmak çok önemli. Büyük takım performansı gösterdik. Burada karakterle, futbol oynayarak 3 puan aldık. Geri düştüğümüzde yine karakter gösterdik. Bundan dolayı ödüllendirildik. Daha fazla gol atabilirdik. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Böyle devam etmeliyiz.

"DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Gerçekten önemli bir sonuç aldık bugün. Buradaki amacımız rakibe az pozisyon vermek ve daha çok pozisyon yaratmak. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Özellikle ilk yarıda göze battı bunlar. Mükemmel değiliz, daha çok çalışmamız gerekiyor.

"DAHA FAZLA ATABİLİRDİK"

Fiziksel olarak iyiyiz. Mental olarak da iyiyiz. Mentaliniz güçlüyse bu ayaklara da yansır. Bugün de aynı zamanda topu iyi tutmaya çalıştık. Gelen topları harcamadık. Golleri attık, daha fazla atabilirdik. Bence daha çok gelişebiliriz. Avrupa başlayacak artık, maç sayısı artacak. Her açıdan daha da gelişmemiz gerekiyor.

"LİG ÇOK UZUN"

Bu takım daha ne yapabilir, onu çok bilemiyorum, daha 4. haftadayız. Lig çok çok uzun. Yakın zamanda Avrupa maçları da başlayacak. Maçlar çok sıkışık tarihlerde oynanacak. Herkesin hazır olması, işin içine dahil olması lazım. O zaman gerçek Beşiktaş'ı göreceğiz.

"YÜZDE YÜZ DOMİNE EDEMEZSİNİZ"

Bir maçı yüzde yüz domine edemezsiniz, özellikle Fenerbahçe gibi kaliteli bir rakibe karşı. Bugün karakter gösterdik. Antremanda yaptıklarımızı sahada gösteriyoruz. Bu beni mutlu ediyor. Bu takımın önünde büyük bir potansiyel var.

"BEN BUNU İSTEMİYORUM"

Maçtan önce tek forvet ve bir on numarayla oynayacaklarını düşünüyorduk az çok, öyle de oldu. Savunmada da biz arka tarafta sayısal eşitlik kurmaya çalıştık. Oyunun devamında öyle oldu. Rıdvan bugün gol attı. Bir bekin gol atması takımın gelişimini gösteriyor. Trossard da gayet iyi bir pas verdi ona. Topları kazanmaya çalıştık hızlı şekilde, bunu başardık. Vedat Muriqi'ye de şans vermemeye çalıştık, böyle de oldu. Önemli olan kontratak kullanmamak lazım, gömülü savunma olur, ben bunu istemiyorum. Rakip kalenizden ne kadar uzak kalırsa o kadar iyidir.

"BEŞİKTAŞ CAMİASINA ARMAĞAN OLSUN"

Burada oynama imkanı çok büyük bir onur. Gerçekten ben ve ekibim adına büyük bir onurdu. Buradaki insanları gördüm, aşkla yaşıyorlar, tutkulular. Bu benim ve ekibim için ayrıcalıktı. Çok ateşli bir ortamdı, çok büyük bir maçtı. Sıcak bir ortam vardı ve zor bir deplasmandı. En önemlisi galibiyetle ayrılmaktı. Bu güzel bir his. Herkesten müthiş bir performans gördük. Kulübe ve camiaya bu galibiyet armağan olsun. Başkanımız, sportif direktörümüz bu derbinin ne kadar önemli olduğunu söylüyordu. Başardık. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ve Beşiktaş camiasına armağan olsun.

"HAKEM HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Bugün çok güzel bir maç oynadık. Ben maç hakkında konuşmak istiyorum. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Bugün aslında hakem işini yaptı. Sadece Skriniar - Vlahovic olayı oldu. Onun dışında sakin ve sıkıntısız maç oldu. Umarım da hep böyle devam eder, sıkıntısız maçlar yaşarız. Bundan sonra herkes iyi niyetli olur herkes, bu iyi niyet çok önemli. Güzel ve sportif bir gece oldu. Çok mutluyuz. Harika bir gece geçirdik.