Vincenzo Italiano Avrupa gündemine oturdu

Beşiktaş'ın başarılı İtalyan teknik direktörü Vincenzo İtaliano, Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle Avrupa'nın gündemine oturdu.

Vincenzo İtaliano'nun UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında alınan 4-1'lik galibiyet, İtalyan teknik adamın Avrupa'daki görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı.

BEŞİKTAŞ'TA DİKKAT ÇEKEN BAŞLANGIÇ

Süper Lig'de Beşiktaş ile çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Italiano, 2,50 puan ortalaması yakaladı. Takımının özellikle hücumdaki üretkenliği ve rakip üzerinde kurduğu baskı, İtalyan çalıştırıcının kısa sürede oluşturduğu oyun anlayışının öne çıkan unsurları arasında gösteriliyor.

Marsilya karşısında alınan farklı galibiyet ise bu performansın Avrupa sahnesine yansıması olarak değerlendirildi. Beşiktaş'ın mücadele boyunca ortaya koyduğu oyun, Fransız futbol kamuoyunda da geniş yankı buldu.

AVRUPA BASININDA ITALİANO ÖVGÜSÜ

İtalyan teknik adamın performansı, uluslararası spor medyasında da çeşitli değerlendirmelere konu oldu. CBS Sports'ta yer alan değerlendirmede Italiano'nun görev yaptığı takımlarda kısa sürede etkisini gösterdiği ve futbolcularından yüksek verim aldığı savunuldu.

Haberde ayrıca, Italiano'nun geçmişte Bologna ve Napoli gibi kulüpler tarafından tercih edilmemiş olmasına dikkat çekilerek, İtalyan teknik adamın kariyerindeki yükselişin altı çizildi.

RİOLO'DAN MARSİLYA ELEŞTİRİSİ

Fransız futbol yorumcusu Daniel Riolo ise Marsilya'nın Beşiktaş karşısındaki performansını sert sözlerle eleştirdi. Riolo, karşılaşmanın Marsilya açısından son derece kötü geçtiğini belirtirken, Beşiktaş'ın sahadaki üstünlüğüne dikkat çekti.

Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın ortaya koyduğu dominant futbolun Avrupa'da nasıl karşılık bulacağı ise sezonun ilerleyen bölümünde merak konusu olacak. Siyah-beyazlılar, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde Italiano'nun oyun planıyla yoluna devam etmeye hazırlanıyor.