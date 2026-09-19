Galatasaraylı futbolcudan şok karar: Milli takımı bırakıyor

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu ülkesinin aday kadrosuna çağrılmayınca milli takımı bırakma kararı aldı.

Galatasaray forması giyen başarılı sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un, ani bir kararla Senegal Millî Takımı'nı bıraktığı öne sürüldü.

DAVET ALMADI, KARİYERİNİ NOKTALAMA KARARI ALDI

Senegal merkezli yayın organı 2STV'nin paylaştığı bilgilere göre teknik heyetle yaşanan kadro seçimi anlaşmazlığı, bu ayrılığın en büyük tetikleyicisi oldu. Afrika Uluslar Kupası elemeleri karşılaşmaları öncesinde teknik direktörün planları arasında yer almadığını gören başarılı savunma oyuncusu, millî takım kariyerini henüz 27 yaşında durdurmayı tercih etti. Oyuncunun kulübü Galatasaray'a odaklanmak istediği de iddialar arasında yer alıyor.

SENEGAL FORMASIYLA 33 MAÇA ÇIKTI

Bugüne kadar Senegal Millî Takımı formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Ismail Jakobs, ülkesi adına toplam 33 resmî müsabakada görev aldı. Bu karşılaşmalarda savunmanın solunda sergilediği performansla dikkat çeken Jakobs, skor yüküne ise 2 asistlik bir katkı sağladı. Millî formayla gol sevinci yaşayamayan futbolcu, en son Senegal'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almış ve turnuvadaki 4 maçın 3'ünde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.