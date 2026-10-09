Victor Osimhen'den Barcelona'ya iddialı mesaj: Biz hazırız!

Beyaz TV'ye konuşan yıldız golcü, taraftar desteğinin önemine dikkat çekerken Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Victor Osimhen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nijeryalı futbolcu, Barcelona karşılaşması öncesinde de iddialı konuştu.

"GERÇEKTEN İNANILMAZ"

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, Kasımpaşa maçının ardından Beyaz TV'ye konuştu. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarların takıma verdiği desteği şu sözlerle anlattı:

"Galatasaray taraftarları, gerçekten inanılmaz. Sahada da saha dışında da bizi desteklemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar."

"BUNUN İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR"

Taraftarların takım için taşıdığı öneme değinen Osimhen, futbolcuların sahadaki mücadelesinde önceliğin taraftarlar ve kulüp olduğunu vurguladı.

"Daha önce de söylediğim gibi, oyuncular her koştuğunda, her mücadele ettiğinde önce bu taraftarlar için, sonra arma için, ardından da kulübün bütünü için mücadele ediyorlar."

"BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL"

Galatasaray'ın dünya çapındaki taraftar kitlesine dikkat çeken yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Kulüpten bahsettiğimizde ise dünyanın dört bir yanındaki Galatasaray taraftarlarından bahsediyoruz. Bunu daha önce de söylüyordum ve yine söylüyorum: Burada olmak çok güzel. Gerçekten inanılmaz."

BARCELONA MAÇI İÇİN MESAJI NET

Victor Osimhen'e, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynanacak mücadele öncesinde hazır olup olmadığı da soruldu. Nijeryalı golcü, soruya kısa ve net bir yanıt verdi:

"Biz hazırız."