Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler: Çok acı bir gece

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıdaki performanstan memnun olduğunu belirten genç teknik adam, ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişikliklerinin ardından takımın geriye gittiğini söyledi.

Galatasaray karşısında sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamalarda sorumluluğu üstlendi. Özellikle ikinci yarıdaki hamlelerine dikkat çeken Belözoğlu, karşılaşmayı "Çok acı bir gece" sözleriyle değerlendirdi.

"HER DEĞİŞİKLİKLE GERİYE GİTTİK"

Emre Belözoğlu, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu aslında bizim istediğimiz seviyede tuttuk diye düşünüyorum belli bir bölümde. İlk yarıda iyi mücadele etti takım. İkinci yarıda oyun bize yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Kırmızı karttan sonra golün gelmesi bizim için mükemmel bir gecenin başlangıcı gibi göründü. Orada hamle yaptım, hata yapan benim. Hamle yaptıkça geriye gittik. Oyun olarak her değişiklikle geriye gittik."

"ÇOK ACI BİR GECE"

Takımın genç oyunculardan oluştuğunu ve bu süreçte bazı hataların yaşanabileceğini belirten Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takım genç, bu acemilikleri yapacak oyuncular da var. Bu yola çıktık ve biz aslında bunun maliyetini biliyorduk. Kızmak da istemiyorum. Çok üzgünüm, çok acı bir gece. Tecrübe edeceğiz. 8 günlük ara var ve Samsunspor maçını oynayacağız. Çok üzgünüm."