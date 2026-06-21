Victor Osimhen ısrarı bitmedi: Yine talip oldular

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın Victor Osimhen ısrarı devam ediyor.

MICHAEL CARRICK BİZZAT İSTEDİ

İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; Manchester United, Nijeryalı golcüyü bir kez daha transfer gündemine aldı. Benjamin Sesko'dan bir türlü istediği verimi alamayan teknik direktör Michael Carrick'in Osimhen'i özel olarak istediği ifade edildi.

BEKLENTİ EN AZ 150 MİLYON EURO

Sezon başında oyuncuyu rekor bir bonservis bedeliyle transfer eden sarı-kırmızılılar, 150 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.

22 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta forma giyen Victor Osimhen, 22 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.