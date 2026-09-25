Vedat Muric boş geçmedi! Haaland coştu: UEFA Uluslar Ligi'nde gol yağmuru
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu 8 maçla başladı. Vedat Muric boş geçmedi! Haaland coştu: UEFA Uluslar Ligi'nde gol yağmuru.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu oynanan maçlarla başladı. Vedat Muric boş geçmedi! Haaland coştu: UEFA Uluslar Ligi'nde gol yağmuru yaşandı.
A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya, Felix Nmecha ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
A Ligi 4. Grup'ta Norveç, evinde Danimarka'yı Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri, Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'dan geldi.
B Ligi 3. Grup'ta ise Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muric'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GOL YAĞMURU
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
Hollanda-Almanya: 1-1
Sırbistan-Yunanistan: 1-2
4. Grup:
Portekiz-Galler: 1-0
Norveç-Danimarka: 3-2
B Ligi
3. Grup:
Avusturya-İsrail: 3-1
Kosova-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
D Ligi
1. Grup:
Andorra-Malta: 1-2
2. Grup:
Lihtenştayn-Litvanya: 0-2
Ligde ilk hafta maçları, bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. (AA)