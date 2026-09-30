Van Dijk Galatasaray'da soğuk duş etkisi yarattı

Yaz transfer döneminde Milan'ın Portekizli süper yıldızı Rafael Leao'yu Türkiye'ye getirerek dünya çapında ses getiren, Mauro Icardi gibi isimlerle yollarını ayırarak yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray, gözünü ocak ayı için Liverpool'un dünyaca ünlü kaptanına dikmişti.

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinin sezona istikrarsız başlaması üzerine düğmeye basan sarı-kırmızılı kurmaylara, İspanya'dan gelen son dakika haberi adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Süper Lig'de üst üste kazandığı 4 şampiyonluğun ardından 5. yıldız için kadrosunu kış döneminde de güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, savunmanın merkezine lider bir figür monte etmek için kolları sıvamıştı.

Hedefteki bir numaralı isim ise Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Hollandalı duvar Virgil van Dijk'tı.

Ocak ayında oyuncuyla ön protokol imzalayarak yeni sezonun bombasını patlatmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin bu çılgın planı, transfer piyasasını altüst eden bir iddiayla sarsıldı.

İSPANYOL DEVİ PEŞİNE DÜŞTÜ

İspanyol basınının önde gelen spor gazetelerinden olan Mundo Deportivo'nun geçtiği son dakika bilgisine göre; savunma hattında radikal bir revizyona hazırlanan Real Madrid, Virgil van Dijk transferi için resmen devreye girdi.

Bu yaz yine Liverpool'dan ayrılan Ibrahima Konate'yi bonservissiz bir şekilde renklerine bağlayan başkent ekibi, benzer bir operasyonu Van Dijk için de gerçekleştirmek istiyor.

35 yaşındaki tecrübeli stoperin sezon sonunda serbest kalacak olması, Florentino Perez yönetiminin iştahını kabartırken, bu hamlenin arkasında Real Madrid'in başındaki tecrübeli teknik adamın da stoper ısrarı olduğu vurgulanıyor.

GALATASARAY'IN İŞİ MUCİZELERE KALDI

Haberin detaylarında, Liverpool'un şu ana kadar Hollandalı kaptana yeni bir sözleşme uzatmadığı ve uzatmayı da düşünmediği kaydedildi. Bu durum dünyadaki birçok elit kulübü alarm durumuna geçirmiş durumda.

Şu anda güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Van Dijk'ı kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Galatasaray veya Real Madrid değil. İtalya'dan Milan ve Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami de tecrübeli oyuncunun menajeriyle temas kurmak için ocak ayını bekliyor.