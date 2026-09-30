Fenerbahçe'den 32 yıl sonra bir ilk: Aziz Yıldırım'dan tarihi karar

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada rotasını kardeş ülke Azerbaycan’a çevirdi.

Sarı-lacivertliler, 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadyumu'nda Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile karşı karşıya gelecek.

Ancak bu mücadeleyi sıradan bir hazırlık maçından ayıran, arkasındaki büyük ve anlamlı amaç oldu.

TARİHE İMZA ATILDI: BİR KURUŞUNA BİLE DOKUNULMAYACAK

İki köklü kulüp arasında oynanacak bu dostluk müsabakasının tüm gelirlerinin, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarı ve sürdürülebilir kalkınması için çalışan Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu'na bağışlanacağı açıklandı.

Kulüp yöneticileri ve fon yetkilileri arasında imzalanan resmi belgeye göre; bilet satışlarından elde edilecek dev meblağ doğrudan bölgedeki kalkınma projelerinin finansmanında kullanılacak. Konuya ilişkin iş birliği protokolü, Turan Tovuz Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ehtiram Guliyev ile Karabağ Yeniden Canlandırma Fonu Başkanı Rahman Hajiyev arasında Bakü'de resmen mühürlendi.

TAM 32 YIL SONRA YENİDEN

Bu özel karşılaşma, aynı zamanda futbol tarihi açısından da nostaljik bir anlam taşıyor. Fenerbahçe ile Turan Tovuz, tarihlerinde ilk ve son kez 1994 yılında UEFA Kupası eşleşmesinde karşı karşıya gelmişti.

Kadıköy'deki Şükrü Saracoğlu ve Sumgayıt'taki Mehdi Hüseynzade stadyumlarında oynanan o tarihi maçların üzerinden tam 32 yıl geçtikten sonra, iki ekip bu kez rekabet için değil, Karabağ'ın yeniden doğuşuna omuz vermek ve dayanışma sergilemek için sahaya ayak basacak.