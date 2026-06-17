Üstündeki forma İsveç ayağındaki bayrak Eritre: Tunus'a golleri atan da Tunus asıllı
Dünya Kupası'nda İsveç, Tunus'u 5-1 yendi. Golleri atan futbolculardan birinin Eritre bayrağı dikkat çekti. Tunus'a 2 gol atan futbolcu da Tunus asıllı.
2026 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçta İsveç Milli Takımı, Tunus'u 5-1 yendi.
İsveç'in gollerini 7 ve 90+6'da Yasin Ayeri, 30. dakikada Alexander Isak, 59. dakikada Viktor Gyökeres, 84. dakikada da Mattias Svenberg attı.
Tunus'un tek golü ise 43. dakikada Omar Rekik'ten geldi.
İsveç Milli Takımı böylece Dünya Şampiyonası'na 3 puanla başlarken, Tunus puan alamadı.
TUNUS ASILLI TUNUS'A 2 GOL ATTI
Maçta İsveç Milli Takımı forması giyen ve 2 gol atan Yasin Ayeri, aslında Tunus asıllı. Annesi ve babası Tunuslu. Ayeri İsveç'te doğdu. Ayeri attığı gollerden sonra sevinç gösterisi yapmadı.
İsveç'in ikinci golünü atan golcüsü Alexander Isak ise Afrika ülkesi olan Eritre'den ailesinin İsveç'e göç etmesiyle Stockholm'de dünyaya geldi.
Ancak ailesinin ülkesini unutmadı. Isak'ın kramponundaki Eritre bayrağı dikkatlerden kaçmadı.