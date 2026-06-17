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Halk TV Spor Üstündeki forma İsveç ayağındaki bayrak Eritre: Tunus'a golleri atan da Tunus asıllı

Üstündeki forma İsveç ayağındaki bayrak Eritre: Tunus'a golleri atan da Tunus asıllı

Dünya Kupası'nda İsveç, Tunus'u 5-1 yendi. Golleri atan futbolculardan birinin Eritre bayrağı dikkat çekti. Tunus'a 2 gol atan futbolcu da Tunus asıllı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Üstündeki forma İsveç ayağındaki bayrak Eritre: Tunus'a golleri atan da Tunus asıllı

2026 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçta İsveç Milli Takımı, Tunus'u 5-1 yendi.
İsveç'in gollerini 7 ve 90+6'da Yasin Ayeri, 30. dakikada Alexander Isak, 59. dakikada Viktor Gyökeres, 84. dakikada da Mattias Svenberg attı.

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Tunus'un tek golü ise 43. dakikada Omar Rekik'ten geldi.
İsveç Milli Takımı böylece Dünya Şampiyonası'na 3 puanla başlarken, Tunus puan alamadı.

TUNUS ASILLI TUNUS'A 2 GOL ATTI

Maçta İsveç Milli Takımı forması giyen ve 2 gol atan Yasin Ayeri, aslında Tunus asıllı. Annesi ve babası Tunuslu. Ayeri İsveç'te doğdu. Ayeri attığı gollerden sonra sevinç gösterisi yapmadı.

Üstündeki forma İsveç ayağındaki bayrak Eritre: Tunus'a golleri atan da Tunus asıllı - Resim : 2
İsveç'in ikinci golünü atan golcüsü Alexander Isak ise Afrika ülkesi olan Eritre'den ailesinin İsveç'e göç etmesiyle Stockholm'de dünyaya geldi.

Üstündeki forma İsveç ayağındaki bayrak Eritre: Tunus'a golleri atan da Tunus asıllı - Resim : 3
Ancak ailesinin ülkesini unutmadı. Isak'ın kramponundaki Eritre bayrağı dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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