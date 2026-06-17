Halk TV Spor Ne yapacaktı Ürdün: Teslim olmaktan başka

Ne yapacaktı Ürdün: Teslim olmaktan başka 2026 Dünya Kupası'nda Ürdün, Avusturya'ya teslim oldu. Avusturya'nın bir golünü Ürdünlü oyuncu kendi kalesine attı. Bir gol de penaltıdan geldi.