Ne yapacaktı Ürdün: Teslim olmaktan başka
2026 Dünya Kupası'nda Ürdün, Avusturya'ya teslim oldu. Avusturya'nın bir golünü Ürdünlü oyuncu kendi kalesine attı. Bir gol de penaltıdan geldi.
2026 Dünya Kupası J Grubu maçında Avusturya Ürdün'ü 3-1 yendi.
Ürdün rakibine direnmeye çalışsa da bir golü kendi kalesine attı, bir golü de penaltıdan yedi.
Avustarya 20. dakikada Schmid'le öne geçti. Ürdün, 50. dakikada Olwan'ın golüyle beraberliği sağladı.
Ancak 76. dakikada Alarab, kendi kalesine attığı gollü Ürdün'ün hayallerini yıktı.
Avusturya, 90+12'de Arnautovic'in penaltı golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
AVUSTURYA - ÜRDÜN: 3-1
Stat: San Francisco
Hakemler: Dahane Beida (Moritanya), Jerson Dos Santos (Angola), Elvis Guy Nguegoue (Kamerun)
Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Lienhart, Alaba (Dk. 59 Danso), Mwene (Dk. 59 Wanner), Seiwald, Xaver Schlager (Dk. 59 Chukwuemeka), Schmid (Dk. 83 Wimmer), Laimer, Sabitzer, Kalajdzic (Dk. 46 Arnautovic)
Ürdün: Abulaila, Haddad (Dk. 81 Almardi), Nasib (Dk. 81 Alrosan), Alarab, Abualnadi (Dk. 72 Obaid), Abu Taha, Alfakhouri (Dk. 88 Azaizeh), Alrashdan, Al-Rawabdeh, Olwan, Altamari (Dk. 88 Aldaoud)
Goller: Dk. 20 Schmid, Dk. 76 Alarab (Kendi kalesine), Dk. 90+12 Arnautovic (Penaltıdan) (Avusturya), Dk. 50 Olwan (Ürdün)
Sarı kart: Dk. 77 Sabitzer (Avusturya)