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Ne yapacaktı Ürdün: Teslim olmaktan başka

2026 Dünya Kupası'nda Ürdün, Avusturya'ya teslim oldu. Avusturya'nın bir golünü Ürdünlü oyuncu kendi kalesine attı. Bir gol de penaltıdan geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ne yapacaktı Ürdün: Teslim olmaktan başka

2026 Dünya Kupası J Grubu maçında Avusturya Ürdün'ü 3-1 yendi.
Ürdün rakibine direnmeye çalışsa da bir golü kendi kalesine attı, bir golü de penaltıdan yedi.
Avustarya 20. dakikada Schmid'le öne geçti. Ürdün, 50. dakikada Olwan'ın golüyle beraberliği sağladı.

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Ancak 76. dakikada Alarab, kendi kalesine attığı gollü Ürdün'ün hayallerini yıktı.
Avusturya, 90+12'de Arnautovic'in penaltı golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

AVUSTURYA - ÜRDÜN: 3-1

Stat: San Francisco
Hakemler: Dahane Beida (Moritanya), Jerson Dos Santos (Angola), Elvis Guy Nguegoue (Kamerun)
Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Lienhart, Alaba (Dk. 59 Danso), Mwene (Dk. 59 Wanner), Seiwald, Xaver Schlager (Dk. 59 Chukwuemeka), Schmid (Dk. 83 Wimmer), Laimer, Sabitzer, Kalajdzic (Dk. 46 Arnautovic)
Ürdün: Abulaila, Haddad (Dk. 81 Almardi), Nasib (Dk. 81 Alrosan), Alarab, Abualnadi (Dk. 72 Obaid), Abu Taha, Alfakhouri (Dk. 88 Azaizeh), Alrashdan, Al-Rawabdeh, Olwan, Altamari (Dk. 88 Aldaoud)
Goller: Dk. 20 Schmid, Dk. 76 Alarab (Kendi kalesine), Dk. 90+12 Arnautovic (Penaltıdan) (Avusturya), Dk. 50 Olwan (Ürdün)
Sarı kart: Dk. 77 Sabitzer (Avusturya)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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