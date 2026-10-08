Ümit Karan Galatasaray'ı bekleyen Kasımpaşa tehlikesini açıkladı

Spor yorumcusu Ümit Karan, Galatasaray'ın önündeki kritik fikstürü değerlendirirken hem Kasımpaşa hem de Barcelona maçlarına dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'da kendisini kanıtlaması gerektiğini vurgulayan Karan, bazı yıldız oyunculara da açık çağrıda bulundu.

"KASIMPAŞA MAÇI GÜVEN MAÇI"

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının büyük önem taşıdığını belirten Ümit Karan, bu mücadelenin moral ve özgüven açısından belirleyici olacağını söyledi.

Karan, "Kasımpaşa maçı Galatasaray adına seyircinin güvenini sağlama adına bir güven maçıdır. Çünkü bu müsabakadan sonra yine kendi sahanda Barcelona ile oynayacaksın. Uzay takımı geliyor. Barcelona bence son 10 yılın en iyisi. Çok formdalar." ifadelerini kullandı.

BARCELONA UYARISI

İspanyol devinin son dönemdeki performansına dikkat çeken eski milli futbolcu, Galatasaray'ın zorlu karşılaşma öncesinde hata yapma lüksünün bulunmadığını dile getirdi.

Barcelona'nın hem oyun kalitesi hem de kadro gücüyle Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri olduğunu belirten Karan, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa maçını iyi bir oyunla geçmesinin önemine vurgu yaptı.

OSIMHEN'E ÖVGÜ

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında da konuşan Ümit Karan, Nijeryalı oyuncunun yalnızca gol atan bir santrfor olmadığını söyledi.

Deneyimli yorumcu, "Osimhen sadece santrfor olarak dönmüyor. Rakibe baskı yapıyor ve rakibi geriye itiyor." diyerek yıldız futbolcunun takım oyununa yaptığı katkıya dikkat çekti.

"RÜŞTÜNÜZÜ AVRUPA'DA İSPATLAMALISINIZ"

Galatasaray'ın yalnızca Süper Lig'de değil, Avrupa arenasında da gücünü göstermesi gerektiğini ifade eden Karan, özellikle yıldız oyuncuların daha fazla sorumluluk almasını istedi.

"Galatasaray'ın kadrosu sadece ligde değil Avrupa'da rüştünü ispatlamalı." diyen Karan, takımın tecrübeli ve kariyerli isimlerine seslendi.

LEAO, İLKAY VE SANE'YE AÇIK ÇAĞRI

Sarı-kırmızılı kadrodaki önemli isimlerden daha fazla katkı beklediğini belirten Ümit Karan, şu ifadeleri kullandı:

"Leao, İlkay, Sane gibi güçlü CV'ye sahip futbolcular Şampiyonlar Ligi'nde kendini kanıtlamalı. Çünkü senin geçmişin değil performansın katkı verecek. İnsanların sizden beklentisi büyük."

GÖZLER DEV MAÇLARDA

Galatasaray, önce Kasımpaşa karşısında moral arayacak, ardından ise taraftarı önünde Barcelona'yı ağırlayacak.