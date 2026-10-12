Ümit Karan Galatasaray'dan ayrılacak yıldız oyuncunun ismini verdi

Eski futbolcu ve spor yorumcusu ümit karan, Galatasaray'ın gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sarı - Kırmızılı takımda bazı oyuncuların geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan karan, özellikle İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan hakkında ayrılık ihtimaline dikkat çekerken önemli bir iddiayı dile getirdi.

BARIŞ ALPER'E ÖVGÜ

Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendiren ümit karan, milli futbolcunun zor dönemlerden güçlü çıkabilme becerisinin altını çizdi.

Karan, "Barış Alper Yılmaz düşüş yaşadığı dönemlerde yeniden ayağa kalkmasını biliyor. Büyük kulüplerde kalıcı olabilmek için bu karaktere sahip olmak gerekiyor. Performans düştüğünde geri dönüş yapamayan oyuncuların üst seviyede tutunması zor olur. Barış Alper ise fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla oyunun içinde kalmayı başarıyor" ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE KIYASLADI

Başarılı yorumcu, Barış Alper'in saha içindeki dirençli yapısına vurgu yaparken Kerem Aktürkoğlu ile de kıyaslama yaptı. Karan'a göre Kerem'in formsuz dönemlerinde fiziksel performansı da gerilerken, Barış Alper mücadele gücü sayesinde takımına katkı sunmaya devam ediyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN AYRILIK SÖZLERİ

Galatasaray kadrosundaki bazı isimlerin mevcut performanslarının beklentilerin altında kaldığını savunan ümit karan, İlkay Gündoğan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Tecrübeli yorumcu, oyuncunun kariyerindeki başarıların tartışılmaz olduğunu ancak değerlendirmelerin Galatasaray forması altındaki performans üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

"HOCAYLA BAĞI KOPMUŞ"

Ümit karan, İlkay Gündoğan'ın teknik direktör okan buruk ile arasındaki ilişkinin eski seviyesinde olmadığını öne sürerek, deneyimli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Karan, "Bana göre İlkay'ın okan hoca ile bağı kopmuş durumda. Bu nedenle devre arasında Galatasaray'dan ayrılması sürpriz olmaz. Sezon sonunu beklemek zorunda değil. Kariyerine farklı bir ligde devam edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

KAAN AYHAN İDDİASI DA GELDİ

Ümit karan, benzer bir durumun Kaan Ayhan için de geçerli olabileceğini ifade etti. Tecrübeli yorumcu, futbol kamuoyunda oyunculara yönelik algının çok hızlı değişebildiğini vurgulayarak, eleştiri ve övgü arasındaki çizginin oldukça ince olduğuna dikkat çekti.