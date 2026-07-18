Uludağ Premium Ultra Trail başladı: 23 ülkeden gelip yarıştılar

Uludağ Premium Ultra Trail'in ana yarışları, sabahın erken saatlerinde 6000 Meydan'dan verilen startlarla başladı.

4 PARKUR KOŞULDU

İlk olarak saat 06.00'da 70K (UPUT70K) parkuru, ardından 07.00'de 42K (UPM42K), 08.00'de 30K (UPE30K) ve 09.00'da 16K (UP16K) parkurları koşuldu. Dört parkurun da başlangıç ve bitiş noktası 6000 Meydan olarak belirlendi.

Yarışların startlarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek Genel Koordinatörü Levent Kızıl, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı ve Bursa AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan verdi.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YARIŞ DENEYİMİ YAŞATTI

70K parkurunda sporcular 3 bin 661 metre toplam tırmanışla Uludağ Zirvesi'ni ilk kez aşarak zorlu bir mücadele verirken, 42K parkurundaki koşucular 2 bin 353 metre tırmanış içeren rotada küçük zirve bölgesini deneyimledi. 30K parkuru bin 510 metre tırmanış, 16K parkuru ise 500 metre tırmanışla her seviyeden koşucuya doğa ile iç içe bir yarış deneyimi yaşattı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık ile Saitabat, Kürekli ve Softaboğan şelaleleri, Zeyniler Köyü, Keşiş Tepesi, Buzul Gölleri ve Uludağ Zirvesi'nin çevresinden geçen etaplar, sporculara hem teknik hem de görsel açıdan unutulmaz bir rota sundu.

Hem deneyimli ultra maraton sporcuları hem de patika koşusuna yeni başlayanları bir araya getiren Uludağ Premium Ultra Trail, Mint Organizasyon tarafından, Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşen yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bauhaus Türkiye ve Bursa Teleferik’in sponsorluğunda; Almira Hotel, Garmin, Ceylan Splend’or Uludağ, Lifeon Concept, Power App, Segway Türkiye, Herbalife ve ANDA Arama Kurtarma’nın destekleriyle koşuluyor. Adım Adım ve Bodrum Sağlık Vakfı da sosyal sorumluluk partneri olarak organizasyonda yer aldı.

23 ÜLKEDEN 2 BİN 853 SPORCU GELDİ

Uludağ Premium Ultra Trail, bu sene Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Bangladeş, İspanya, Kanada, Türkmenistan, İngiltere, İran, Güney Kıbrıs, Avustralya, Polonya, Japonya, KKTC, ABD, Finlandiya, Slovakya, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Almanya, Hollanda, Malezya ve Yunanistan’dan toplam 2 bin 853 sporcuyu ağırlıyor.

CANDEMİR ZOROĞLU: ULUDAĞ HEM SPORUN HEM DE DOĞANIN BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, “Atmosfer gerçekten harika. 9’uncusu düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail yarışmasında muhteşem bir katılım var. Muhteşem bir atmosfer var. 2 bin 800’ün üzerinde kayıtlı katılımcı bulunuyor. Bunun yanında yerel, Bursalılarımızın büyük bir teveccühü var yarışmaya. Bizler de Uludağ'ı böyle etkili şekilde, keyifli bir şekilde görmekten dolayı çok mutlu oluyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki etkinliklerde de Uludağ yine hem sporun hem de doğanın başkenti olmaya devam edecek. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı olarak planlama çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Uludağ biliyorsunuz 1933'te kayak merkezi olarak ülkemizin ilk kayak merkezi. Bunun yanında muhteşem doğasıyla aslında sadece doğa sporlarının değil, yüksek irtifa kamplarının da bir merkezi olabilecek potansiyeli var. Bunun üzerine yoğun bir çalışmayla devam ediyoruz. Umuyorum bundan sonra sadece maraton koşuları, ultra trail değil, bisiklet, padel, tenis, yüzme, futbol gibi önemli bir spor merkezi de olacak. Projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

ÖMER KIZIL: İNANILMAZ BİR ORGANİZASYON YAŞIYORUZ

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, “Burada atmosferi Engin Çetinay arkadaşımla beraber esasında hem bulduk hem de hayata geçirdik. 8 yıldan beri Uludağ Premium Ultra Trail adıyla, UPUT'la beraber burada her sene yükselen bir trendle Uludağ'da bu yarışmaları yapıyoruz. Bugün açılışta birçok Bursa'nın ileri gelenleri var. Açılışa bile inanılmaz bir ilgi oldu. 2 bin 853 kişinin koştuğu inanılmaz bir organizasyon yaşıyoruz. Uludağ'da bu tür organizasyonların olmasını çok önemsiyoruz. Hatta bundan sonraki sloganımız da; her yaz ayında bir tane özel organizasyon olsun, biz de bu özel organizasyonu burada Uludağlı birisi olarak destek olacağız. Düşünsenize her ay burada bir bisiklet, bir mountain bike, bir başka organizasyon olsa müthiş olur. Şu anda 2 bin 853 kişi geldi, harika açılışlar, çok keyif alıyoruz. Uludağ kışın belki bu kadar kalabalık olmuyor, onun için doğru yoldayız, onun için herkesi Uludağ'a bekliyoruz” diye konuştu.

6K YARIŞI, ÇOCUK KOŞUSU VE ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Organizasyonun son günü olan yarın saat 09.00'da 6K (UP6K) parkurunun startı verilecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek Çocuk Koşusu’nda da minik sporcular saat 11.00'de parkura çıkacak. Uludağ Premium Ultra Trail, saat 12.00'de 6000 Meydan'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.