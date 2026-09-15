Ülker duyurdu! İşte Ali Koç'un yeni takımı: Oyuncularla tanıştı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü. Bu arada Ali Koç, sponsoru olduğu takımın oyuncularıyla da tanıştı.

Ali Koç'un yönetim Kurulu başkanı olduğu Koç Holding'in şirketlerinden Otokar, Fransa'nın voleybol takımı Virtus Le Cannet’e göğüs sponsoru oldu. Ali Koç'un ayrıca Fransa'da şampiyonlukları bulunan futbol takımıyla ilgilendiği de bildirildi.

Anlaşmayı kulüp şöyle açıkladı:

“Virtus Le Cannet, tarihinin yeni bölümünü destekleyen büyük ortaklar arasında Otokar Europe ağırlamaktan özellikle gurur duymaktadır. Uluslararası bir şirket ve prestijli Koç Grubu'nun üyesi olan Otokar, otomotiv endüstrisinde önemli bir oyuncudur; bilgi sahibi, yenilik kapasitesi ve dünya çapında etkisiyle tanınmaktadır. Virtus Le Cannet ile birlikte gelişi, kulübümüz için güçlü bir adımdır ve sınırları aşan bir hırsı destekliyor. Bir ortaklıktan çok, aynı performans, mükemmellik ve hırs kültürüne sahip iki ileriye dönük projenin buluşmasıdır. Artık Otokar ile birlikte ilerlemekten gurur duyuyoruz. Virtus'un tarihine hoş geldiniz.”



Ali Koç, Fransa'ya giderek Fransız kadın voleybol takımı Virtus Le Cannet’in düzenlediği yemeğe de katıldı ve oyuncularla tanıştı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN YENİ TAKIMI: ÜLKER DUYURDU

Fransa'da gündem olan Ali Koç'la ilgili bir başka iddia da takım aldığı.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in verdiği haberde "Ali Koç ile ilgili Fransa ile ilgili bir iddia gelmişti. Fransa'nın köklü futbol kulüplerinden OGC Nice'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Bir Türk iş insanının Fransız ekibini satın almak için girişimde bulunduğu belirtildi" denildi.

Haberin devamında "Fransa'nın güneyinde yer alan Nice kentini temsil eden, tarihinde 4 lig şampiyonluğu ve 3 Fransa Kupası kazanan OGC Nice’in ismi açıklanmayan Türk taliplisinin Ali Koç olduğu iddia edilmiş ve basında yer almıştı. Ali Koç cephesinden ise bu konuda bir açıklama gelmemişti" ifadeleri kullanıldı.