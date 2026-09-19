Ülke puanı uçuşa geçti: Hollanda'ya yakın takip

Avrupa kupalarında ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye, sezonluk puanını yükseltirken Hollanda ile arasındaki farkı da önemli ölçüde azalttı.

BEŞİKTAŞ'TAN 0.400 PUANLIK KATKI

Türkiye'nin ülke puanı hanesine en önemli katkılardan biri Beşiktaş'tan geldi. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 mağlup etmesi, Türkiye'nin sezonluk puanına 0.400 puan ekledi.

Temsilcilerimizin aldığı diğer sonuçlarla birlikte Türkiye'nin bu sezon topladığı puan 5.100'e yükseldi. Hollanda ekiplerinin ilk hafta maçlarında yaşadığı puan kayıpları da Türkiye ile Hollanda arasındaki farkın kapanmasını sağladı.

İki ülke arasındaki farkın 2.337 puana gerilediği belirtildi.

Türkiye 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Güncel sıralamada Türkiye, toplam 50.275 puanla 9. sırada bulunuyor. Hollanda ise 52.562 puanla 8. basamakta yer alıyor.

Türkiye'nin önünde bulunan Hollanda ile puan farkının azalması, temsilcilerimizin Avrupa kupalarında elde edeceği sonuçları daha da önemli hale getirdi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İngiltere: 103.352 puan

İtalya: 88.303 puan

İspanya: 83.243 puan

Almanya: 81.545 puan

Fransa: 69.153 puan

Portekiz: 65.350 puan

Belçika: 59.050 puan

Hollanda: 52.562 puan

Türkiye: 50.275 puan

Türkiye'nin sezonu ilk 8 içerisinde tamamlayabilmesi adına Hollanda ile arasındaki puan farkını kapatması gerekiyor. Avrupa kupalarında oynanacak her karşılaşma, sezon sonunda oluşacak ülke puanı sıralaması açısından büyük önem taşıyor.