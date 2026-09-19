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TFF 1. Lig'den milli takıma davet edildi

TFF 1. Lig ekibinin yıldız futbolcusu, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçların aday kadrosuna davet edildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 1. Lig'den milli takıma davet edildi

TFF 1. Lig ekibi Kayserispor’un Arnavut golcüsü Taulant Seferi, milli takıma davet edildi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki santrfor Taulant Seferi, Arnavutluk Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

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İç Anadolu ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Taulant Seferi, Arnavutluk A Millî Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynayacağı karşılaşmalar için millî takım kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuz, 21 Eylül – 6 Ekim 2026 tarihleri arasında millî takım kampında yer alacak; bu süreçte Arnavutluk’un Belarus, San Marino ve Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmalarda görev yapabilecektir. Futbolcumuz Taulant Seferi’yi tebrik ediyor, Arnavutluk A Millî Takımı forması altında başarılar diliyoruz" denildi.

TFF 1. Lig'den milli takıma davet edildi - Resim : 2

7 MAÇTA 7 GOL ATTI

Bu sezon TFF 1. Lig'de Kayserispor formasıyla 7 maça çıkan Seferi, 7 kez fileleri sarsarak sezona muhteşem bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayserispor TFF 1. Lig
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