Amedspor Beşiktaş maçına saatler kala Trossard gelişmesi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA TROSSARD GELİŞMESİ

Beşiktaş'ta Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bir oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlıların Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, ağrıları nedeniyle hafta içinde Olimpik Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'TAN TROSSARD AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Leandro Trossard'ın sağlık duruma dair açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor FK müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrıları oluşan futbolcumuz Leandro Trossard’ın sağlık ekibimizce gerçekleştirilen değerlendirmeler, MR ve tomografi görüntülemeleri ardından topuk kemiğinde (kalkaneus) travmatik kemik ödemi saptanmıştır.

Leandro Trossard’ın tedavisine sağlık ekibimizce ivedilikle başlamış olup tedavi süreci devam etmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

AMEDSPOR İLE LİGDE İLK RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

BEŞİKTAŞ, 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti. (AA)