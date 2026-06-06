Uğur Uçar'la Süper Lig'e çıkan Çorum FK'ya Tahsin Tam geri dönüyor

TFF 1. Lig play off finalinde Esenler Erokspor'u yenerek Süper Lig'e çıkan Çorum FK ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Çorum FK, Uğur Uçar'ın geçen sezon iş başına gelmesinden sonra çıkışa geçmiş ve Süper Lig'e çıkmayı başarmıştı.

Çorum FK'nın Süper Lig'deki ilk sezonu öncesi eski teknik direktörü Tahsin Tam'la anlaştığı belirtildi.

Çorum Haber'deki habere göre; Çorum FK’yı 1.Lig’e çıkartan ve biten sezonun da ilk 6 haftasında olmak üzere 2 dönem kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran teknik direktör Tahsin Tam’ın kulübe geri döneceği öğrenildi.

MAÇLARI İZLİYORDU

Haberde, "Biten sezonun play-off sürecinde kulübün sahibi Savaş Balçık’la birlikte hareket eden ve maçları yerinde izleyen Tahsin Tam’ın genel menajer olarak kulübe geri döneceği bilgisine ulaşılırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor" ifadesi de yer aldı.

Tahsin Tam, Çorum FK'yı 2 dönem çalıştırmış, son olarak da Bursaspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.