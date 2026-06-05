TFF'den Süper Lig'in yeni ekipleri Erzurumspor ve Çorum FK'yı yıkacak karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig'in yeni ekipleri Erzurumspor ve Çorum FK'nin yaptığı itirazları değerlendirdi.

BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; her iki takımın da yaptıkları itirazlar oybirliğiyle reddedildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Erzurumspor Futbol Kulübü’nün Futbolcu Gökhan Akkan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 23.01.2026 tarih ve E.2025/822 – K.2026/60 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Arca Çorum Futbol Kulübü’nün ve İdarecisi Tuğrul Topuz’un PFDK’nın 21.05.2026 tarih ve E.2025-2026/4753 – K.2025-2026/5149 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Arca Çorum Futbol Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Arca Çorum Futbol Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 320.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün Doğu D2, D3, D4, D5, D6, Vip Tribün Vip A, B, Güney Tribün Güney C1, C2, C3, C4, Kuzey Tribün Kuzey E3, E4 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Arca Çorum Futbol Kulübü’nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 31.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Arca Çorum Futbol Kulübü’nün anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 110.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, Arca Çorum Futbol Kulübü’nün anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren 60.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle,

- Arca Çorum Futbol Kulübü’nün belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. ve 13. maddeleri 120.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Arca Çorum Futbol Kulübü’nün İdarecisi Tuğrul Topuz’un, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 120.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.