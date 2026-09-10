Uğur Uçar: Ödün vermem!

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Samsunspor'la oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samsunspor karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Uçar, "Taraftarlarımızla buluştuğumuz ilk maçta 3 golle 3 puanla sahadan ayrılmak bizi çok mutlu etti. Bu hafta da deplasmanda ilk 3 puanımızı almak için çıkacağız. Hazırlıklarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Tabi iyi bir takıma karşı oynayacağız ama eksiklerini de biliyoruz. Bunların üzerinde çalışıp en iyi şekilde hafta sonu Samsun'dan 3 puan alarak Çorum'a geri dönmek istiyoruz" dedi.

"ÖDÜN VERMEM"

Uçar şöyle devam etti:

"Bizim oyun planımız var. İçeride de dışarıda da büyük maçta da Anadolu takımlarıyla oynarken de kendi oyunumdan ödün vermem. Tabi artıları neler, savunma anlamında onların üzerinde duracağız. Hücumda onların savunmadaki eksikleri neler? Biz de bunların üzerinde durup ona göre opsiyonları planlayıp hafta sonu hazır bir şekilde çıkacağız sahaya.

Ben kendim oyun anlamında topa hakim olmayı seven bir teknik direktörüm. Ama şunu da söylemek istiyorum; topa hakimken de yakaladığımız pozisyonlarda geçiş oyununu da oynayabiliyoruz. Topun bizde kalmasını seviyorum ama pozisyona girmeyi daha çok seviyorum. İnşallah bunu sezon sonuna kadar devam ettiririz."