Fenerbahçe'den İngiltere'ye gidecekken Çorum FK ile anlaştı

Eski Premier Lig ekibi West Ham United'a transfer olması beklenen Fenerbahçeli yıldız isim Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için harekete geçti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Süper Lig ekibi Çorum FK, savunma hattına dikkat çekici bir isim katmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Çağlar Söyüncü için görüşmelere başladı ve anlaşma büyük oranda sağlandı. Çağlar İngiltere'ye gidecekken rotasını Çorum'a çevirdi.

TRANSFER RESMİ İMZAYA KALDI

Çorum FK yönetiminin hem Fenerbahçe hem de milli futbolcuyla temas kurduğu ve yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Anadolu ekibi ile Çağlar Söyüncü arasında anlaşma sağlandı, transfer sadece resmi imzaya kaldı.

MALİ ŞARTLAR ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Transferin mali şartları ve anlaşmanın yapısına ilişkin görüşmelerin devam ettiği, tarafların süreci olumlu yönde ilerlettiği belirtildi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda Çağlar Söyüncü, kariyerine Çorum FK formasıyla devam edecek.

CENGİZ ÜNDER İLE YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

Çorum FK, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Cengiz Ünder'i kadrosuna katarak transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmıştı. Çağlar Söyüncü'nün de resmen transfer edilmesi halinde iki milli futbolcu yeniden aynı takımın formasını giyecek. Çağlar ve Cengiz, daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Leicester City ve Fenerbahçe'de birlikte forma giymişti.

Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan Çağlar Söyüncü, ardından Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.