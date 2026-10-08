UEFA sonunda devreye girdi: Soruşturma başlatıldı

UEFA, UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail arasında oynanan karşılaşmada yaşandığı iddia edilen olayla ilgili resmi disiplin soruşturması başlattı. Devre arasında stadyum tünelinde meydana geldiği öne sürülen "tükürük" iddiası, Avrupa futbolunun yönetim organını harekete geçirdi.

OLAY RESMİ RAPORLARA GİRDİ

Sırbistan'ın Bačka Topola kentinde seyircisiz oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede yaşandığı iddia edilen olayın, maç görevlilerinin hazırladığı resmi raporlarda yer aldığı belirtildi.

UEFA'nın raporları incelemesinin ardından bir Etik ve Disiplin Müfettişi görevlendirdiği ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasına karar verdiği öğrenildi.

Müfettişin, karşılaşma sırasında veya devre arasında yaşandığı öne sürülen olası disiplin ihlallerini inceleyeceği bildirildi.

İDDİANIN KAYNAĞI İRLANDA CEPHESİ

İrlanda basınında yer alan haberlere göre söz konusu iddia, İrlanda Milli Takımı'nın atletik performans ekibinde görev yapan Damien Doyle tarafından gündeme getirildi.

Karşılaşmanın devre arasında tünel çevresinde yaşandığı ileri sürülen olayın ardından konu resmi kayıt altına alındı ve UEFA'nın önüne taşındı.

İSRAİL FEDERASYONU SUÇLAMALARI REDDETTİ

İsrail Futbol Federasyonu ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

Federasyon adına yapılan açıklamada, "Kimse antrenöre doğru tükürmedi. Bu iki maçta, İrlanda tarafının nasıl bir provokasyonda bulunduğuna bakmaksızın her zamanki gibi sportif davranmakta ısrar ettik." ifadelerine yer verildi.

İsrail cephesi, yaşananların farklı şekilde yansıtıldığını savunurken herhangi bir disiplin ihlalinin yaşanmadığını öne sürdü.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN FARKLI YANITLAR

İsrail Teknik Direktörü Ran Ben-Shimon, olayla ilgili sorular üzerine herhangi bir şey görmediğini söyledi.

İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson ise maç sonrasında yaptığı açıklamada konunun disiplin kurulları tarafından incelenmesi gerektiğini belirterek ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı.

Hallgrímsson, "Evet, oradaydım. O konuya yorum yapmayacağım, bunu muhtemelen bir disiplin kurulu inceler." dedi.

GERİLİM İLK MAÇTAN BERİ SÜRÜYOR

İki ülke arasındaki ilk karşılaşma da çeşitli tartışmalarla gündeme gelmişti. 27 Eylül'de oynanan mücadeleyi İrlanda 3-0 kazanırken, maç öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeler uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

İrlanda kalecisi Gavin Bazunu'nun bazı gerekçelerle bu karşılaşmada forma giymemesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer almıştı.

BASIN TOPLANTISI BİLE YARIDA KALMIŞTI

Rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında da tansiyon yükselmişti.

Bir gazetecinin ilk maçta İrlandalı futbolcularla ilgili ortaya attığı iddiaların ardından basın toplantısı yarıda kesilmiş, yaşanan gerilim Avrupa futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

UEFA'nın ayrıca iki gazetecinin maç sonu basın toplantısına alınmamasıyla ilgili bilgilendirildiği belirtilmişti.

GÖZLER UEFA'NIN KARARINDA

Başlatılan disiplin soruşturmasının ardından UEFA'nın hazırlayacağı rapor ve alınacak karar merakla bekleniyor.