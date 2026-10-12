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UEFA Fenerbahçe kararını verdi: Galatasaray teşekkür etmişti

Aston Villa - Fenerbahçe maçına Ivan Kruzliak atandı. Slovak hakem, Manchester United - Galatasaray maçında dikkat çekmişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA Fenerbahçe kararını verdi: Galatasaray teşekkür etmişti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

IVAN KRUZLIAK DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'nın kararıyla dev mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

GALATASARAY'IN MANCHESTER UNITED MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Slovak hakem son olarak Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Mancehester United maçında görev yapmıştı. Old Trafford'daki mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 galip ayrıldı. Kruzliak, Manchester United'dan Casemiro'ya 77. dakikada kırmızı kart göstermişti.

OKAN BURUK TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Okan Buruk hakem yönetimini beğendiğini belirterek teşekkür etmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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