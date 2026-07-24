UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı şaşırtan sonuç: Midjylland galibiyeti sonrası açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan tek golle galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Danimarka ekibinde Friday Etim, 15. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇME ŞANSI YÜZDE 47 GÖSTERİLDİ

30 Temmuz Perşembe günü oynanacak rövanş maçı öncesi veri platformu Football Meets Data'dan ilginç bir analiz geldi. Rövanş maçına dair bir analiz yayınlayan Football Meets Data, Beşiktaş'ın rakibini eleme ihtimalinin yüzde 47 olduğunu bildirdi. Midtjylland'a ise yüzde 53 oran verildi.

MUHTEMEL RAKİPLER

Beşiktaş rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Siyah-beyazlılar elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Bohemian - Ballkani maçının galibiyle eşleşecek.