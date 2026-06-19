Türkiye'nin en büyük rakibi: Milli takımı yere göğe sığdıramadı

Brezilyalı milli voleybolcu Ana Cristina, Türkiye'nin son yıllarda voleybolda büyük gelişim gösterdiğini, dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.

2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya Milli Takımı forması giyen Fenerbahçe Medicanalı voleybolcu Ana Cristina, yaptığı açıklamada, Türk voleybolunun hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir yükseliş yakaladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin güçlü oyunculara ve iyi bir takım uyumuna sahip olduğunu vurgulayan Ana Cristina, "Türkiye sadece lig düzeyinde değil, milli takım seviyesinde de çok gelişti. 2023 yılında neredeyse her şeyi kazandılar. Hala geliştirebilecekleri alanlar var ama çok iyi ilerliyorlar. Diğer uluslararası takımlarla kıyaslandığında kesinlikle öndeler. Dünyanın en iyi takımlarından biri." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimi olduğunu hatırlatan Ana Cristina, sarı-lacivertli kulüpte önemli gelişim gösterdiğini belirterek, "Fenerbahçe benim ilk uluslararası kulübüm. Burada kendimi çok geliştireceğimi biliyordum ve gelişmeye devam ediyorum. Kulübün yapısı gerçekten harika. Takım olarak da her antrenmanda birbirimizi daha iyi olmak için zorluyoruz. Bu da gelişimime çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

Türkiye'de yaşadığı en özel anılar arasında lig şampiyonluklarının bulunduğunu aktaran Brezilyalı smaçör, "2023'te Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandığımız sezon benim için çok özeldi. Önce VakıfBank'ı, ardından Eczacıbaşı'nı yendik. Ertesi yıl da yeniden şampiyon olduk. Bunlar kariyerimde unutamayacağım anılar arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BAKLAYAVA BAYILIYOR

Türk mutfağında özellikle tatlıları sevdiğini de dile getiren Ana Cristina, "Baklavayı severim. Başlangıçta çok yemek denememiştim. Şimdi benim için her şey daha tanıdık, alıştım ve gerçekten seviyorum. Sanırım en sevdiğim ise mercimek çorbası." şeklinde sözlerini tamamladı. (AA)