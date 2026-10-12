Tümer Metin'den Aston Villa Fenerbahçe maçı tahmini: Canlı yayında açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, sarı-lacivertliler için flaş bir iddiada bulundu.

"BU KONSANTRASYON İLE DEVAM EDERLERSE FAVORİ GÖRÜRÜM"

Çaykur Rizespor galibiyetini hatırlatan Tümer Metin, "Çok ekonomik buldum Fenerbahçe'yi. Sanıyorum İsmail hoca 3 maçlık bir plan yapmış ki teknik adamlar bunu yaparlar. Derli toplu buldum. Bu konsantrasyon ile devam ederlerse Fenerbahçe'yi Aston Villa karşısında favori durumda görürüm" dedi.

"BENCE PLANIN BİR PARÇASI"

Oğuz Aydın'ın ilk 11'de olmasını beklediğini söyleyen Tümer Metin, "Bundan önce üzerine tartıştığımız oyuncular vardı. Acaba Oğuz tercihi doğru olabilir mi? Bence de bir planın parçası. Muhtemelen çarşamba günü Oğuz'la başlayacaktır. Belki Kerem'i oyunda tutarak Oğuz Aydın'a daha az süre vermiş olmasına rağmen çarşamba günü başlayacağının sinyali olabilir" diye konuştu.

MAÇ NE ZAMAN?

14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta oynanacak olan Aston Villa - Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ivan Kružliak yönetecek.