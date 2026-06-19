TRT'den Dünya Kupası'nda bir skandal daha: Görenler şaştı kaldı
Kanada - Katar maçının 22. dakikasında sakatlık yaşanınca oyun durdu. Ancak su molasına gidildiğini sanan TRT reklam vermeye başladı. Oyun kısa sürede devam etse de TRT, 1.5 dakika reklam yayınlamaya devam etti.
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Vancouver'daki BC Palace Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kanada rakibini 6-0'lık farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.
SU MOLASINA GİDİLDİ SANIP REKLAM VERDİLER
Karşılaşmanın 22. dakikasında yaşanan bir olay dikkat çekti. Katarlı bir futbolcu kendi ceza sahasında sakatlanırken hakem oyunu durdurup sağlık görevlilerini çağırdı.
Ajansspor'da yer alan habere göre; TRT, su molasına gidildiğini sanarak reklamlara geçti. Su molası olmadığını sonradan fark eden TRT, oyun devam ettikten ancak 1.5 dakika sonra maça dönebildi.
1 DAKİKA SONRA GERÇEKTEN SU MOLASINA GİDİLDİ
TRT spikeri su molası verildiğini ifade etse de gerçek 1 dakika sonra ortaya çıktı. Maçın hakemi su molasını işaret edince TRT yeniden reklam vermek zorunda kaldı.
TAKIMLARI KARIŞTIRIP ANLATTI
İran - Yeni Zelanda maçında maçında TRT spikeri ilk 4 dakika boyunca takımları karıştırarak anlatmıştı. Tepkiler üzerine soruşturma başlatan TRT, spikeri yayın kadrosundan çıkardı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YALAN FOTOĞRAFINI YAYINA VERDİLER
Bir başka skandal da Türkiye - Avustralya maçından sonra yaşandı. TRT rejisi, Kerem Aktürkoğlu'nun yapay zekayla üretilen fotoğrafını gerçek sanarak yayına vermişti.