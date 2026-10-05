TRT'de resti çekti: O zaman disipline ver beni!

Beşiktaş Kulübü, TRT Spor'da yorum yapan Kaya Çilingiroğlu'na Orkun Kökçü ile ilgili sözleri nedeniyle tepki göstermişti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor'da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu'nu şiddetle kınıyoruz.

Geçmişten bu yana olduğu gibi ne zaman Beşiktaşımızda işler yolunda gitse rakiplerimizden önce ne yazık ki Çilingiroğlu gibiler surda delik açmak ve camiamızın huzurunu bozmak için beyhude bir çaba sergilemektedir.

Hakemlerin sezon başından bugüne kadar aleyhimize yapmış olduğu bariz hatalar tüm Türkiye'nin malumuyken basit bir baraj bile kuramayan hakemi eleştirmek yerine takımımızın hakkını savunan Kaptanımız Orkun Kökçü'yü eleştiren Çilingiroğlu'nun niyetinin ne olduğunun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır.

TRT'de görev yapan yorumculardan; objektiflik, eşitlik ve basın meslek etik ilkeleri kapsamında davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır.

Futbolcumuz Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaşımızın formasını giydiği ilk günden beri terinin son damlasına kadar layıkıyla mücadele etmiş, bundan sonra da etmeye devam edecektir.

Kaptanımız Orkun Kökçü başta olmak üzere futbolcularımızı haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Beşiktaş JK"

KAYA ÇİLİNGİROĞLU RESTİ ÇEKTİ

Kaya Çilingiroğlu ise başkan Serdal Adalı'ya seslenerek resti çekti.

Çilingiroğlu, TRT Spor'daki programda şu ifadeleri kullandı:

"Ben Beşiktaş'a zarar veriyormuşum. Madem zarar veriyorum, o zaman disipline ver beni. Bir de Beşiktaş yorumcusu diyor. Ben kulübün divan üyesiyim. Sen daha o kulüpte doğmadan ben kulüpte oy atıyordum. Önce verdiğin sözleri tut."