Serdal Adalı'dan dikkat çeken çıkış: TFF'ye açık çağrıda bulundu

Türk futbolunda son dönemde yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, adli ve idari süreçler tamamlanana kadar liglere ara verilmesinin daha doğru olacağını savundu. Sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini belirten Adalı, radikal bir adım atılması çağrısında bulundu.

"GEREKİRSE LİGE ARA VERİLSİN"

Belirli bir takvime bağlı kalınmaması gerektiğini ifade eden Adalı, önceliğin futbolun temizlenmesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Gerekirse lige bir hafta, 10 gün, iki hafta, ne kadarsa ara verelim. Ama başlanılan bu temizlik harekatı sonuçlanana kadar lig yeniden başlamasın. Tabii görevini iyi yapan hakemlerimiz de var; onların psikolojisini de düşünmek lazım. Bu kadar hadiseden sonra isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? İşi genel olarak düşündüğünüz zaman, gerekiyorsa lig bir hafta, iki hafta geç başlar. Bir şey kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonra Türk futbolu çok şey kazanır. Bu yüzden sürecin aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum."

TFF'NİN TOPLANTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya da değinen Adalı, geçmişte yaptıkları uyarıların haklı çıktığını belirtti:

"Salı günü TFF olağanüstü toplanıyor. Keşke bir sene önceden beri yaptığımız uyarıları dikkate alsalardı da şu sonucu görmek zorunda kalmasaydık. Bu, benim beklediğim bir şeydi. Maalesef kötü giden şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Ben her konuştuğumda bunun sadece Beşiktaş için olmadığını, tüm Türk futbolunu ilgilendirdiğini anlatmaya çalıştım."

KULÜPLERLE TELEFON TRAFİĞİ BAŞLAYACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından Kulüpler Birliği çatısı altında ortak bir görüş oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Adalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hadiselerin başladığı gün Ertuğrul Başkan ile bir telefon görüşmesi yaptım. Bazı kulüp başkanlarımız İstanbul dışında veya yurt dışındaydı. Yarın sabah tekrar bir telefon trafiği gerçekleştireceğiz. Kulüpler Birliği olarak tüm kulüplerimizin fikirlerini tek bir noktada birleştirip ortak kararımızı vereceğiz."