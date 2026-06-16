TRT'de Dünya Kupası skandalı: Binlerce kişiye saygısızlık

Dünya Kupası'nın merakla beklenen karşılaşmalarından İran-Yeni Zelanda maçı, Türkiye'de farklı bir gündem yarattı.

TRT 1'de yayınlanan mücadelenin ilk 4-5 dakikasında spiker Yasin Dallı, İran'ın geliştirdiği atakları Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın hücumlarını ise İran atağı olarak aktardı. Binlerce izleyici ekran başında şaşkınlıkla ne izlediğini sorguladı.

Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran olay sonrası, TRT spikerinin kameraların futbolcu Mehdi Taremi'yi yakın plana çekmesiyle takımları ayırt edebildiği ileri sürüldü. Futbolseverler maçın ezbere anlatıldığı görüşünde birleşti.

Yemeksepeti'nin kurucusu iş insanı Nevzat Aydın yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aydın, X (twitter) hesabından TRT'yi etiketleyerek şu paylaşımda bulundu:

Bir maç spikerinin bunu yapabilmesi çin sadece futboldan bihaber olması yeterli değil, düpedüz kafasız da olması gerekiyor.

Bu kabul edilemez.

En basitiyle binlerce kişiye saygısızlık.

TRT’nin ahbap-çavuş ilişkileriyle geldiği nokta çok üzücü. @trtspor