TRT'de Dünya Kupası skandalı: Binlerce kişiye saygısızlık
TRT'de yayınlanan İran-Yeni Zelanda maçında spiker Yasin Dallı, 4 dakika boyunca iki takımı birbirine karıştırdı. Skandal sonrası TRT'ye tepki yağarken iş insanı Nevzat Aydın, "En basitiyle binlerce kişiye saygısızlık" mesajıyle tepki gösterdi.
Dünya Kupası'nın merakla beklenen karşılaşmalarından İran-Yeni Zelanda maçı, Türkiye'de farklı bir gündem yarattı.
TRT 1'de yayınlanan mücadelenin ilk 4-5 dakikasında spiker Yasin Dallı, İran'ın geliştirdiği atakları Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın hücumlarını ise İran atağı olarak aktardı. Binlerce izleyici ekran başında şaşkınlıkla ne izlediğini sorguladı.
ALAY KONUSU OLDU
Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran olay sonrası, TRT spikerinin kameraların futbolcu Mehdi Taremi'yi yakın plana çekmesiyle takımları ayırt edebildiği ileri sürüldü. Futbolseverler maçın ezbere anlatıldığı görüşünde birleşti.
NEVZAT AYDIN İSYAN ETTİ
Yemeksepeti'nin kurucusu iş insanı Nevzat Aydın yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Aydın, X (twitter) hesabından TRT'yi etiketleyerek şu paylaşımda bulundu:
Bir maç spikerinin bunu yapabilmesi çin sadece futboldan bihaber olması yeterli değil, düpedüz kafasız da olması gerekiyor.
Bu kabul edilemez.
En basitiyle binlerce kişiye saygısızlık.
TRT’nin ahbap-çavuş ilişkileriyle geldiği nokta çok üzücü. @trtspor
SOSYAL MEDYADAN ÇARPICI YORUMLAR
Olaya gelen tepkilerden öne çıkanlar şöyle sıralandı:
- "Ağabey maçı radyodan anlatıyor sandım, ekrana bakınca her şeyin ters olduğunu anladım."
- "4 dakika boyunca paralel evrendeki maçı izlettiler bize."
- "Neyse ki kamera Mehdi Taremi'yi yakından çekti de spikerimiz sahadaki beyazlıların İran olduğunu idrak etti..."
- "Hadi takımları en başta karıştırdın anlarım da oyuncuların ismiyle anlatmayı nasıl başardın?"