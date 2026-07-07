TRT 1 canlı yayınında Trump'ı kızdıracak sözler

2026 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi ABD, Belçika'ya 4-1 yenilerek turnuvadan elendi. Maçın son bölümlerinde TRT spikeri Özkan Öztürk'ün Trump göndermesi sosyal medyada gündem oldu.

BELÇİKA ABD'Yİ SAHADAN SİLDİ

Trump'un devreye girdiği kırmızı kart skandalıyla anılan çeyrek final mücadelesinde Belçika baştan sona üstün bir performans sergiledi. Avrupa temsilcisi, Ketelaere 9 ve 33. dakikalarda, Vanaken 57. dakikada ve Lukaku'nun 90+3'te attığı gollerle ABD'yi resmen sahadan sildi. Dünya Kupası'nın ev sahibi ABD'nin tek golü ise 31. dakikada Tillman'dan geldi.

TRT SPİKERİNDEN TRUMP GÖNDERMESİ

Maçın sona ermesiyle TRT spikeri Özkan Öztürk, "Son dakikada bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti" sözüyle ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı Balogun müdahalesine göndermede bulundu. Bu yorum kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

BALOGUN KRİZİ VE TRUMP'IN MÜDAHALESİ: SKANDAL

Son 32 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABDli futbolcu Folarin Balogun, FIFA'nın bir maç cezasını 1 yıl ertelemesi kararıyla Belçika maçında forma giydi. Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradığını bizzat doğrulayarak pozisyonun faul olmadığını savundu. "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı" diyen Trump, kararı sonunda bir kurulun verdiğini ve doğru karar olduğunu da kabul etti. FIFA'nın kararı tüm dünyada skandal olarak değerlendirildi.

TRUMP DA TURNUVAYA VEDA ETTİ

Dünya Kupası'nı büyük ölçüde sahiplenen ve organizasyonun ev sahipliğini siyasi bir prestij unsuru olarak kullanan Trump için ABD'nin elenmesi aynı zamanda turnuvadaki en büyük destekçisinin de sahadan çekilmesi anlamına geliyor.

BELÇİKA İSPANYA İLE KARŞILAŞACAK

Çeyrek finale yükselen Belçika, 10 Temmuz'da Los Angeles'ta İspanya ile karşı karşıya gelecek. ABD'yi turnuva dışına iten Avrupa temsilcisi bu zorlu engeli de aşarsa yarı finalde güçlü bir aday olarak öne çıkacak.