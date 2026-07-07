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Ne Trump kurtarabildi ne de Infantino: Amerika'yı yerle bir ettiler!

2026 Dünya Kupası'nda elenmekten ne Trump kurtarabildi, ne de Infantino. Amerika'yı Belçika yerle bir etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ne Trump kurtarabildi ne de Infantino: Amerika'yı yerle bir ettiler!

2026 Dünya Kupası'nda Belçika, ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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ABD'de Folarin Balogun, son 32 turunda Bosna Hersek maçında kırmızı kart görmüştü. Bu maçta oynamaması gerekiyordu.
Ancak FIFA, bir ilke imza atarak Balogun'un cezasını erteledi. Futbolcu da bu maça çıktı. Bu kararda ABD Başkanı Donald Trump'an FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu telefonla aramasının rolü olduğu ileri sürülmüştü.

BELÇİKA EZDİ GEÇTİ!

Ancak bu futbolcu oynasa da ABD elenmekten kurtulamadı. Belçika, rakibini ezip de geçti.

Ne Trump kurtarabildi ne de Infantino: Amerika'yı yerle bir ettiler! - Resim : 2
Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.

ABD-BELÇİKA: 1-4

Stat: Seattle
Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahhmad Al Roalle (Ürdün)
ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Arfsten), McKennie, Adams (Dk. 72 Pepi), Tillman, Dest (Dk. 46 Reyna), Pulisic (Dk. 59 Berhalter), Balogun (Dk. 90+2 Wright)
Belçika: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana (Dk. 21 Vanaken), Raskin (Dk. 89 Witsel), Lukebakio (Dk. 67 Doku), Tielemans, Trossard (Dk. 89 Saelemaekers), Ketelaere (Dk. 67 Lukaku)
Goller: Dk. 9 ve Dk. 33 Ketelaere, Dk. 57 Vanaken, Dk. 90+3 Lukaku (Belçika), Dk. 31 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri)
Sarı kartlar: Dk. 35 McKennie, Dk. 69 Tillman (Amerika Birleşik Devletleri) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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