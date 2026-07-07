Ronaldo ağlayarak sahayı terk etti: Son kez Dünya Kupası'nda forma giydi

2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya tek golle kazanmayı başardı.

İspanya'ya galibiyeti getiren gol uzatmalarda geldi. 90+1'de sahneye çıkan Mikel Merino ülkesine turu getirdi.

RONALDO GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Cristiano Ronaldo'nun maç sonu görüntüsü gündem oldu. Portekizli yıldız karşılaşmanın ardından ağlayarak sahayı terk etti. Deneyimli golcü maç öncesinde yaptığı açıklamada bu turnuvanın son Dünya Kupası olduğunu söylemişti.

"BU BENİM SON DÜNYA KUPAM"

Ronaldo konuşmasında "Yıllar önce belirttiğim gibi, kariyerimi istediğim zaman bitireceğim, sizin istediğiniz zaman değil. Sürekli aynı soruyu sormanız vakit kaybı. Bu benim son Dünya Kupam. Buna dikkati çekmek istemiyorum çünkü bunun en önemli şey olduğunu düşünmüyorum" demişti.

DETAYLAR

Stadyum: Dallas Stadyumu

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Portekiz: Costa, Cancelo (Dk. 71 Dalot), Dias, Veiga, Mendes (Dk. 56 Semedo), Neves, Vitinha (Dk. 83 Silva), Neto (Dk. 83 Conceiçao), Fernandes, Felix (Dk. 71 Leao), Ronaldo

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Olmo (Dk. 85 Merino), Yamal, Pedri (Dk. 85 Ruiz), Baena (Dk. 75 Torres), Oyarzabal (90+7 Iglesias)

Gol: Dk. 90+1 Merino (İspanya)

Sarı kartlar: Dk. 89 Silva, Dk. 90+9 Torres (Portekiz), Dk. 90+4 Veiga (İspanya)