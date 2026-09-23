Trabzonspor'un gözdesiydi: Her şeyini kaybetti

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve Bordo Mavililerin gözdesi olan Atakan Karazor, Stuttgart'ta kariyerinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan milli futbolcu, yeni sezonda hem kaptanlık pazubandını hem de ilk 11'deki yerini kaybetti.

STUTTGART'TA DENGELER DEĞİŞTİ

2024 yılında Waldemar Anton'un ayrılığının ardından takım kaptanlığına getirilen ve Almanya Kupası'nı kaptan olarak kaldıran Atakan Karazor, bu sezon öncesinde önemli bir görev değişikliğiyle karşı karşıya kaldı.

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in kararı doğrultusunda kaptanlık görevi Deniz Undav'a verildi. Karazor'un takım içerisindeki saygınlığını koruduğu belirtilse de saha içindeki rolünde önemli bir değişim yaşandı.

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

Alman basınında yer alan değerlendirmelerde, Karazor'un sadece kaptanlığı değil, orta sahadaki düzenli forma şansını da kaybettiği vurgulandı.

Yeni sezonda Angelo Stiller ve Grischa Prömel'in ön plana çıktığı belirtilirken, teknik heyetin maç içindeki tercihlerini de farklı oyunculardan yana kullanması dikkat çekti. Bu durum, 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

HOENESS'TEN DESTEK MESAJI

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß ise deneyimli futbolcunun profesyonel tavrından memnun olduğunu dile getirdi.

Hoeness, Karazor'un yaşadığı değişime doğru şekilde yaklaştığını belirterek, "Ata bunu çok iyi yapıyor. Kendisi için değişen durumla çok iyi başa çıkıyor. Maçlarını oynayacak" ifadelerini kullandı.

AYRILIĞA KAPILAR KAPANMADI

Yaz transfer döneminde Türkiye'den birçok kulübün radarına giren Atakan Karazor için ayrılık ihtimali de tamamen ortadan kalkmış değil.

Alman basınında yer alan haberlere göre Stuttgart yönetimi, oyuncunun ayrılmak istemesi halinde transfere tamamen kapalı bir tutum sergilemiyor. Ancak Karazor'un yaz döneminde gelen tekliflere rağmen takımda kalmayı tercih ettiği ve forma savaşını sürdürmek istediği belirtildi.

TRABZONSPOR TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Atakan Karazor'un adı yaz transfer döneminde Trabzonspor ile sık sık anılmıştı. Bordo-mavili kulübün milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve devre arası transfer dönemi öncesinde yeniden nabız yokladığı iddia edildi.

Stuttgart'ta kaptanlığı ve ilk 11'deki yerini kaybetmesi sonrası Karazor'un vereceği karar merakla beklenirken, Trabzonspor'un orta saha için tecrübeli oyuncuyu önemli alternatiflerden biri olarak değerlendirdiği konuşuluyor.