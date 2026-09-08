Trabzonspor'dan yeni hoca kararı: Ertuğrul Doğan telefonla aradı

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca kararı ortaya çıktı.

Bordo mavililer ligin ilk 3 haftasında 4 puanda kalınca, Amedspor'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçında takımın başında Hüseyin Cimşir yer aldı.

Cimşir yönetiminde Trabzonspor, adeta patlama yaptı ve karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Bu maç sonra bordo mavili yönetimin hoca kararı ortaya çıktı.

ERTUĞRUL DOĞAN TELEFONLA ARADI

Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre maçtan sonra başkan Ertuğrul Doğan, Hüseyin Cimşir'i arayarak kutladı.

Bu galibiyetin ardından yönetimin yeni hoca için acele etmeme kararı aldığı belirtildi.

Yönetimin güvenini kazanan Hüseyin Cimşir'in Konyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada da takımın başında yer alacağı ifade edildi.

Bu arada takımın olumlu futbolunun ve iyi sonuçlarının devam etmesi halinde Hüseyin Cimşir'in kalıcı olabileceği de ileri sürüldü.