Trabzonspor'da Reis'in ilk icraati belli oldu

Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'in ilk icraati karadeniz fırtınasının dünya yıldızı Salah ile buluşmak oldu. Salah ile olan görüşmede Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'da orada bulunuyordu.

İLK SINAV CİMBOM

Tecrübeli çalıştırıcının ilk sınavı zorlu Galatasaray maçı olacak. Bordo-mavililer Thomas Reis öncülüğünde evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Fatih Tekke'den boşalan koltuğu devralan Thomas Reis, Başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya ve yıldız isim Mohamed Salah ile görüştü. Bu fotoğraf karesine ''Reis'in Trabzonda'ki ilk toplantısı'' denildi.

Geçtiğimiz yıllarda başka bir karadeniz ekibi olan Samsunspor'u da çalıştıran teknik adam Trabzonspor'dan teklif geldiği anda Ludogorest'teki görevinden ayrıldı.

9 MAÇ 7 GALİBİYET

Bulgaristan Ligi'nde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Thomas Reis, yerel ligde hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte topladığı 23 puanla takımı şampiyonluk yarışının en güçlü ortaklarından biri konumunda tutmayı başardı.