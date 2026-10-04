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Halk TV Spor Trabzonspor'da Mohammed Salah'tan müjdeli haber: Dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor'da Mohammed Salah'tan müjdeli haber: Dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Mohammed Salah'ın milli takım programında yaşanan değişiklik sonrası dönüş tarihi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'da Mohammed Salah'tan müjdeli haber: Dönüş tarihi belli oldu

Mısır Milli Takımı'nın kampında bulunan Mohammed Salah konusunda Trabzonspor'u sevindiren gelişme yaşandı.

SALAH'IN PROGRAMI DEĞİŞTİ

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mohammed Salah, Mısır Milli Takımı'nın kampında yer aldı. Deneyimli oyuncu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Angola karşısında ilk 11'de görev yaparken 61. dakikada kenara geldi.

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Salah, Mısır'ın Güney Sudan ile oynadığı karşılaşmada ise kadroda yer almadı.

GÜNEY AFRİKA KARŞISINDA OYNAMAYACAK

Mısırlı futbolcunun Güney Afrika ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında da forma giymeyeceği belirtildi.

Milli takım programının dışında kalan Salah'ın İngiltere'ye giderek ailesinin yanına geçtiği aktarıldı. Futbolcunun daha sonra Trabzon'a geçerek bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.

TRABZONSPOR'A ERKEN KATILACAK

Salah'ın milli takım kampındaki programını tamamlaması halinde Trabzon'a dönüşünün 7-8 Ekim tarihlerine kalması bekleniyordu.

Ancak Güney Afrika maçında forma giymeyecek olması nedeniyle oyuncunun dönüşü öne çekildi. Böylece Trabzonspor, deneyimli futbolcusuna planlanandan daha erken kavuşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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