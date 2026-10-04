Trabzonspor'da Mohammed Salah'tan müjdeli haber: Dönüş tarihi belli oldu
Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Mohammed Salah'ın milli takım programında yaşanan değişiklik sonrası dönüş tarihi belli oldu.
Mısır Milli Takımı'nın kampında bulunan Mohammed Salah konusunda Trabzonspor'u sevindiren gelişme yaşandı.
SALAH'IN PROGRAMI DEĞİŞTİ
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mohammed Salah, Mısır Milli Takımı'nın kampında yer aldı. Deneyimli oyuncu, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Angola karşısında ilk 11'de görev yaparken 61. dakikada kenara geldi.
Salah, Mısır'ın Güney Sudan ile oynadığı karşılaşmada ise kadroda yer almadı.
GÜNEY AFRİKA KARŞISINDA OYNAMAYACAK
Mısırlı futbolcunun Güney Afrika ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında da forma giymeyeceği belirtildi.
Milli takım programının dışında kalan Salah'ın İngiltere'ye giderek ailesinin yanına geçtiği aktarıldı. Futbolcunun daha sonra Trabzon'a geçerek bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.
TRABZONSPOR'A ERKEN KATILACAK
Salah'ın milli takım kampındaki programını tamamlaması halinde Trabzon'a dönüşünün 7-8 Ekim tarihlerine kalması bekleniyordu.
Ancak Güney Afrika maçında forma giymeyecek olması nedeniyle oyuncunun dönüşü öne çekildi. Böylece Trabzonspor, deneyimli futbolcusuna planlanandan daha erken kavuşacak.