Montella ülkeyi salladı: Dünya şampiyonunun hocasını geride bıraktı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yıllık kazancıyla ilgili dikkat çeken rakam ortaya çıktı.

Montella'nın yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazandığı belirtilirken, bu rakamın Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni'nin maaşından daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

MONTELLA'NIN YILLIK KAZANCI BELLİ OLDU

Sabah yazarı Murat Özbostan, A Milli Takım'ın başında bulunan Vincenzo Montella'nın sözleşmesi ve maaşına ilişkin bilgileri paylaştı.

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adamın sezon başına yaklaşık 3 milyon euro kazandığı ve kontratında performansa bağlı bazı maddelerin bulunduğu aktarıldı.

MİLLİ TAKIMDAKİ SONUÇLAR GÜNDEMDE

Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansı da tartışma konusu oldu. Milli takım turnuvada erken elenirken, İtalyan teknik adamın santrforsuz oyun tercihi ve kadro seçimleri eleştiri aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ise A Milli Takım üst üste üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Türkiye yalnızca 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

TAZMİNAT RAKAMI DA GÜNDEMDE

Montella'nın görevinden ayrılması yönündeki çağrıların ardından İtalyan teknik adam görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan istifa etmemesinin gerekçesi olarak 5 milyon euroyu aşan tazminat miktarı gösterildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise Dünya Kupası öncesinde Montella'nın sözleşmesini uzattığı ve maaşında önemli bir artış yaptığı belirtildi.

SCALONI'Yİ DE GERİDE BIRAKTI

Alman Bild gazetesinin milli takım teknik direktörlerinin kazançlarına ilişkin yayımladığı listede dikkat çeken rakamlar yer aldı.

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin 10 milyon euro ile listenin zirvesinde bulunduğu belirtilirken, Jürgen Klopp'un 7 milyon euro, Mauricio Pochettino'nun 6,8 milyon euro ve Thomas Tuchel'in 6 milyon euro kazandığı aktarıldı.

İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmasının ardından Luis de la Fuente'nin maaşı 5 milyon euroya yükselirken, Zinedine Zidane'ın 3,6 milyon euro, Xavi'nin ise 3 milyon euro kazandığı belirtildi.

Arjantin'i Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni'nin yıllık maaşının ise 2,3 milyon euro olduğu ifade edildi. Böylece yaklaşık 3 milyon euroluk kazancıyla Montella'nın Scaloni'den daha fazla gelir elde ettiği ortaya çıktı.