Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin yerine gelecek isim belli oldu: Büyük sürpriz

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bir haftada iki kez istifa etti.

Ferencvaros yenilgisi sonrası istifa eden Tekke, yönetim kabul etmeyince görevinde kalmıştı.

Tekke'nin Amedspor yenilgisinden sonra bir kez daha yönetime istifasını ilettiği, başkan Ertuğrul Doğan'ın da bunu kabul ettiği bildirildi.

TEKKE'NİN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Fatih Tekke'nin yerine gelecek ismin de belli olduğu ileri sürüldü.

Karadeniz Gazetesi'ndeki habere göre, Tekke'nin ilk istifasından önce alternatif arayışına giren yönetimin bu ismi belirlediği iddia edildi.



Yönetimin yıldız futbolcu Mohamed Salah'la da iyi ilişkileri nedeniyle Mısır Milli Takımı'nın hocası Hüsam Hasan'la temasa geçtiği haberde yer aldı.

Hasan'ın en kısa sürede Trabzon'a davet edileceği, sözleşme imzalanmasının ardından göreve başlayacağı belirtildi.

Hüsam Hasan, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörüydü.