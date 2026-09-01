Son Dakika | Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de son olarak Amedspor'a konuk olan Trabzonspor öne geçtiği maçta sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Art arda alınan mağlubiyetler tepkilere yol açarken beklenen karar geldi.

FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ile bir araya gelen Fatih Tekke ayrılık kararını yeniden bildirdi. Yönetimin de onay vermesiyle Fatih Tekke dönemi sona erdi.

Ayrılığı sosyal medyadan açıklayan bordo-mavililer şu ifadeleri kullandı:

Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor’un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık.

Fatih Tekke, görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor’a önemli değerler kattı. Bu dönemde kadromuza dahil edilen oyuncuların gelişimine sağladığı katkının yanı sıra kulübümüze hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağladı.

Türkiye Kupası’nı müzemize kazandırarak da Trabzonspor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Bugün gelinen noktada; varlığının Trabzonspor’a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık.

Hocamıza bugüne kadar Trabzonspor için ortaya koyduğu emek, özverili çalışmaları, kazandırdığı başarılar ve kulübümüze kattığı değer için teşekkür ediyoruz.

Fatih Tekke’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Trabzonspor camiasının bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyorum.

"SORUMLULUKTAN KAÇMIYORUM"

Fatih Tekke, Amedspor maçının ardından gelen istifa sorusuna verdiği cevapta "Sorumluluk aldım. Evet. Burada oluşumun sebebini de yayında da söyledim. Camianın, yönetim kurulumuzun ve oyuncularımızın güveni. Bu da bir sorumluluk. Trabzonspor şu andan itibaren bence birinci gündemin nasıl ayağa kalkması gerektiğidir. Asla sorumluluktan kaçmıyorum. Trabzonspor'un nasıl ilk geldiğimiz günde ayağa kalkışı var ise nasıl ayağa kalktıysa buradan da kalkacaktır çünkü kadromuz ona gerçekten çok müsait. İçeride gerçekten çok karakterli oyuncular var" demişti.

FERENÇVAROŞ MAÇI SONRASI İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Deneyimli teknik adam, Ferençvaroş'a karşı kaybedilen UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının ardından istifa etmek istemiş ancak yönetim kararından vazgeçirmişti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDULAR

2025-2026 sezonunun ortasında geldiği Trabzonspor'un başında 62 maça çıkan Fatih Tekke, 1.62 puan ortalaması yakaladı. Tekke, bordo-mavililerin başında Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.