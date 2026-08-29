Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifasının ardından yaşananlar ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferençvaroş'a konuk olan Trabzonspor sahadan 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'ne yükselme şansını kaçıran bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke maç sonu canlı yayında istifa ettiği duyurdu.

YÖNETİM İSTİFA KARARINI CANLI YAYINDAN ÖĞRENDİ

Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmezken perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Takvim'de yer alan habere göre; yönetim, istifa kararını taraftarlar gibi canlı yayında öğrendi.

YÖNETİM VE FUTBOLCULARDAN TAM DESTEK

İstifa kararının önceden söylenmemesi yönetimde şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan Ertuğrul Doğan'la iletişime geçerek kriz sürecini yönetti. Fatih Tekke ile görüşen Kafkas, "Bu takımı sen kurdun, sen toplayacaksın" dedi.

Trabzonsporlu futbolcular da soyunma odasında Fatih Tekke'yle konuşarak istifa kararından vazgeçirmeye çalıştı.

"TRANZONSPOR'A YAKIŞAN MÜCADELEYİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Yapılan görüşmelerin ardından istifa kararından vazgeçen Fatih Tekke yaptığı yazılı açıklamada şu sözleri sarf etti:

Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız.