Trabzonspor'da Burak Yılmaz sürprizi: Galatasaray maçı öncesi belli olacak

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Süper Lig'de son olarak Konyaspor'la karşılaşan Trabzonspor mücadeleden tek golle mağlup ayrıldı. Konyaspor bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken bordo-mavililer büyük bir şaşkınlık yaşadı.

BURAK YILMAZ SÜRPRİZİ

Takımın başında şuan için geçici olarak Hüseyin Çimşir bulunurken Trabzonspor yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Tivibu Spor'un aktardığını göre; Trabzonspor'da yerli adaylar arasında Burak Yılmaz ismi ağırlık kazandı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ BELLİ OLACAK

Haberde tarafların iki kez görüştüğü ifade edildi. Yönetim önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör belirsizliğini çözmeyi hedefliyor.

86 GOL VE 12 ASİST KAYDETTİ

Burak Yılmaz 2010-2012 ve 2017-2019 yılları arasında Trabzonspor forması giydi. Bordo-mavililerde 125 maça çıkan Burak Yılmaz, 86 gol ve 12 asist kaydetti.