Trabzonspor'a moralleri bozan sakatlık haberi geldi

Trabzonspor'da moralleri alt üst eden bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililer, kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada 20 yaşındaki genç file bekçisinin sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, "Kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR'UN SÜPER LİG FORMU

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 3 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı sahasında 4-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak.