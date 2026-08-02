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Trabzonspor'a galip geldiği maçta Salah sürprizi

Trabzonspor hazırlık maçında Udinese'yi tek golle mağlup etti. Maçı takip etmeye gelen bordo-mavili taraftarlar, "Ya Allah, Bismillah, Mohamed Salah!" tezahüratında bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'a galip geldiği maçta Salah sürprizi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Avusturya kampındaki son maçında Udinese ile karşı karşıya geldi.

Sportplatz Landskron'da oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan tek golle galip ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

SALAH TEZAHÜRATLARI DAMGA VURDU

Karşılaşmaya Mohamed Salah tezahüratları damga vurdu. Bordo-mavililere destek olmaya gelen taraftarlar, "Ya Allah, Bismillah, Mohamed Salah!" tezahüratında bulundu.

"RESMİYET KAZANMIŞ BİR ŞEY DEĞİL"

Maçın ardından Mohamed Salah iddiaları için konuşan Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, "Söyleyemem. Çünkü resmiyet kazanmış bir şey değil. Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli tabii ki. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Şu an bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Genel hatlarıyla kamp çok iyi geçti" dedi.

TRABZON'A DÖNÜYORLAR

Avusturya'ya 23 Temmuz'da gelen bordo-mavili takım, 11 günlük çalışmanın ardından yeni sezon öncesi yurt dışı kampını tamamladı. Bordo-mavililer, bu gece Trabzon'a dönecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Mohamed Salah
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