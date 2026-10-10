Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Trabzonspor'a 3 golle kaybetti: İstifa açıklaması geldi

Trabzonspor'a 3 golle kaybetti: İstifa açıklaması geldi

Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Fink istifa sorusuna yanıt verdi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'a 3 golle kaybetti: İstifa açıklaması geldi

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Samsunspor sahadan 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Fink açıklamalarda bulundu.

İSTİFA SORUSUNA YANIT

"Beş mağlubiyetin ardından takımdan ayrılacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Thomas Fink şu sözleri sarf etti:

Burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı biriyim. Dortmund'dan geliyorum ve orada edinmiş olduğumuz bir kimlik var. O da kesinlikle vazgeçmemek ve savaşçı ruhunu olabildiğince yansıtmak. Gelecek adına umut vadeden kalitede olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bu sonuç sebebiyle taraftarımız adına çok ama çok üzgünüz. Çünkü onlara çok güzel mesajlar verdik. Belki bugün biraz daha temaslı oynayabilirdik. Daha fazla maçı kazanmayı isteyebilirdik ama diğer taraftan da kartlar konusunda da dikkatli olmamız gerekiyordu. Ama bunu tekrar etmek istiyorum. Ben bir savaşçıyım ve takımı tekrardan değiştirebileceğime inancım tam. Bu mantalitede olan biriyim ama sadece benim kararım değil, aynı zamanda kulübümüzün de kararı önemli sonuçta.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsunspor Trabzonspor
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro