Trabzonspor ve Erzurumspor'da forma giydi: TFF 1. Lig ekibine imza attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig hedefiyle yola çıkan Mardin ekibi transferde sürpriz bir isme yöneldi.

TONIO TEKLİC MARDİN'E TRANSFER OLDU

Ajansspor'un haberine göre; Mardin 1969, Polonya Ligi ekiplerinden Widzew Lodz'da forma giyen Tonio Teklic'i kadrosuna kattı. Oyuncu imzayı atar atmaz kampa katıldı.

TÜRKİYE'DE 3 KULÜPTE FORMA GİYDİ

Hırvat futbolcu ligimizde daha önce Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Erzurumspor'da forma giydi.

23 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Widzew Lodz'da ikinci yarısını ise Hırvat kulübü NK Osijek'te geçirdi. İki kulüpte toplam 23 maça çıkan Toklic, bin 135 dakika sahada kaldı. Oyuncu, 1 gol ve 2 asist kaydetti.