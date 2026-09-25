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Trabzonspor rekor kırdı: Salah'ın gelişi satışları patlattı

Trabzonspor'un Mohamed Salah'ı transfer etmesi kulübe büyük gelir kazandırdı. Bordo-mavililer, dönemsel rekor kırmayı başardı.

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Trabzonspor rekor kırdı: Salah'ın gelişi satışları patlattı

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın da etkisiyle bu sezon forma satışında rekor düzeye ulaştı.

AA muhabirinin bordo-mavili kulüpten aldığı bilgiye göre forma satışında bu sezon dönemsel olarak rekor seviyeye ulaşıldı.

Trabzonspor, geçen sezon eylül sonunda 46 bin forma satışında kalırken, bu sezon aynı dönemde 116 bin forma sattı.

Bordo-mavili kulüp, forma satışında yüzde 152 artışla dönemsel rekor kırdı.

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GEÇEN SEZON 200 BİNE YAKIN FORMA SATILMIŞTI

Trabzonspor, geçen sezonun tamamında 200 bine yakın forma satışı gerçekleştirmişti.

Bu sezon 100 bin rakamını hızla deviren bordo-mavili kulübün geçen sezonki sayıyı rahat aşması bekleniyor.

KOMBİNE SATIŞI DA 25 BİNİ GEÇTİ

Trabzonspor Kulübü, kombine kartta da bu yıl özellikle Salah'ın transferinden sonra satışları artırdı.

Bordo-mavili taraftarların önceki yıllara oranla kombine kart satışlarına ilgi gösterdiği ve bu rakamın 25 bini aştığı öğrenildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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